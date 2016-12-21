MS hastası sanatçı, Gülhane'de tedavi olmak istiyor

MERSİN'de MS hastalığıyla 17 yıldır mücadele eden 37 yaşındaki ressam heykeltıraş Vildan Yiğit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ndeki rehabilitasyon merkezinde tedavi olmak için yardım istediğini söyledi.

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde başladığı yıl hastalığı ortaya çıkan Vildan Yiğit, her şeye rağmen eğitimini tamamladı. Zaman zaman sanatsal çalışmalar yaparak kişisel ve karma sergiler açan Yiğit, hastalığının ilerlemesi ile birlikte yatağa mahkum oldu. 17 yıldır mücadele ettiği hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Yiğit, çevresindeki insanların yardımı ile yaşamını sürdürüyor. Babasından dolayı aldığı yetim maaşı ile geçimini güçlükle sağlayabilen Yiğit, hastalığıyla ilgili ileri seviyede tedavi yapıldığını öğrendiği Gülhane Tıp Fakültesi'nde tedavi olmak için yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan destek bekleyen Yiğit, "Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünde okudum. Hastalığım nedeniyle artık bir şey yapamıyorum. Oturmak, ayakta durmak istiyorum, duramayınca da pek bir şey yapamıyorum. 17 yıldır bu hastalığı çekiyorum. Gittiğim hastanedeki doktorlar GATA'da tedavi olabileceğimi söylediler. Tedavi olmayı çok istiyorum" dedi.

DHA