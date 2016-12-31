Müezzinoğlu: Cumhurun olduğu yerde Cumhuriyet elden gitmez

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “'Rejim değişecek, Cumhuriyet elden gidecek' diyorlar. Cumhurun olduğu yerde Cumhuriyet elden gitmez. Cumhurun olduğu yerde cumhur daha güçlüdür” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu seçim bölgesi Bursa'da, partisinin Bursa İl Başkanlığınca düzenlediği 'Danışma Toplantısı'na katıldı. Merinos Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yapılan eleştirilere değindi. Müezzinoğlu, “Milletimizin kaderi adına, anayasa değişikliğinin arifesindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dün itibariyle komisyondan geçti. Cumhurun başkanı, artık gerçek anlamda cumhurun başkanı olacak. Bu süreci milletimizin huzuruna, önümüzdeki 3 ay içinde getireceğiz. Ocak ayı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletin kaderini ve gelecekteki güçlü yolculuğunu şekillendirecek olan bir dönüşümü tamamlayacağız. Birileri bundan rahatsız. Ancak rahatsız olanlara bir bakın, milletten, milletin hedeflerinden, milletin muasır medeniyetler seviyesine gidişinden, milli iradenin kayıtsız şartsız milletin olmasından rahatsız olanlardır. ‘Rejim değişecek, Cumhuriyet elden gidecek’ diyorlar. Cumhurun olduğu yerde Cumhuriyet elden gitmez. Cumhurun olduğu yerde cumhur güçlüdür” dedi.

MHP’YE TEŞEKKÜR

Konuşmasında, bazılarının, Atatürk’ün gölgesine yan gelip yattığını ifade eden Müezzinoğlu, “Atatürk’ü kullananlar, milletten korkanlardır. Onlara her zaman şunu diyorum. Atatürk hiçbir zaman milletten korkmamıştır. Bütün yolculuklarını milletle beraber yapmıştır. Her tarafından işgal edilen bir ülkeyi milletine güvenerek istiklalini sağlamış, cumhuriyeti bize miras bırakmıştır. Milletten korkuyorsan Atatürk’ü kullanmayacaksın. Şimdi sıkıntılı bir süreç var. Bu sıkıntılı sürece nereden geldik CHP’nin milletten korkması nedeniyle geldik. Cumhurbaşkanı seçimlerini millete bedel ödetecek bir noktaya taşıyorsunuz. O zaman millet Cumhurbaşkanı’nı kendi seçsin. Onun için MHP’ye teşekkür ediyorum. Bu anayasa millete gitsin ve milletinin vicdanı ne diyorsa biz ona razıyız” ifadelerini kullandı.

Müezzinoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

DHA