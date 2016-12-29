'Muhafazakar Yaşam Festivali' başladı

"11. Zeruj Muhafazakar Yaşam Festivali", İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

120 kadın girişimcinin katılımcı olduğu fuar, 4 gün sürecek. Fuarda, giyim, aksesuar, ayakkabı-çantadan oluşan ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. Festivalde, 5 TL ile 500 TL fiyat aralığında ürün satışı yapılıyor.

HALEP'Lİ MÜLTECİLERE YARDIM TIR'I

Fuar kapsamında, 4 gün boyunca etkinliğin yapıldığı alanda bekletilecek olan TIR ile Kilis'te yaşayan ve çoğunluğunu Halep'li mültecilerin oluşturduğu Suriyeli göçmenlere mama ve kıyafet bağışı yapılacak. “Bir Mama Bir Umut" sloganıyla harekete geçirilecek olan proje, Kilis Belediyesi işbirliğinde yürütülecek.

DOLARINI BOZDURANA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar çağrısına destek vermek amacıyla fuar alanına 'döviz bozdurma ofisi' kuruldu. Dolarını bozduran ziyaretçilere fuardaki alışverişlerinde kullanacakları yüzde 10'luk indirim çeki hediye edildi.

İĞNE YERİNE KISKAÇ

Fuara patentli ürün eşarp kıskaçlarıyla katılan Şükran Kocabaş, “İğne çok kötü bir şey. İnsanların yüzüne batıyor. Evde eşimle beraber denedik, önce kendim kullandım. Emin oluktan soran piyasaya sunduk. 6 yıldır bu ürünün satışını yapıyorum, 5 yıldır da ürünün hem endüstriyel model hem de faydalı model patentine sahibimö dedi.

OKULU BIRAKTI İŞ KURDU

Okul harçlıklarıyla kendi firmasını kuran 24 yaşındaki Meryem Merve Batu da fuarın katılımcıları arasında yer alıyor. Batu, üniversite de tercih ettiği bölümden mutlu olmadığını belirterek, “İlk hobi olarak başladım. İlk tek tük elbiseler yaptım. Beğenilince sipariş almaya başladım. Terzilerle dikiyorduk. Siparişlerimiz artınca atölyelere geçtik, sonra ofisimi kurdum, 4 yıl oldu. Okulu dondurdum, dönmeyi düşünmüyorum. İş hayatı beni daha çok tatmin eden bir hayat. Ben 300 TL ile başladım. Sadece okul harçlığımla başladım. Anne ve babamdan para almadım, bir yerden bir sermaye koymadım" diye konuştu.

80 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLENİYOR

Zeruj Muhafazakar Yaşam Festivali yetkilisi Ferit Burhan festivale ilişkin, “Yılda 3-4 tane fuar düzenliyoruz. Piyasada ekonomik anlamda bir daralma var ama muhafazakar ürünlere karşı piyasada bir açlık hala var. Fuara 80 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz" dedi.

DHA