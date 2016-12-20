Munzur Çayı dondu

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, dondurucu havalar nedeniyle hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü Tunceli'de Munzur Çayı, 17 yıl aradan sonra ikinci kez dondu.

Tunceli'de de soğuk hava, bir yandan hayatı olumuz etkilerken, bir yandan da kentte kartpostallık görüntüler oluşmasına yol açtı. Sıcaklıların sıfırın altında 25 dereceyi bulduğu Tunceli'de, Munzur Çayı da son 17 yılda ikinci kez dondu. Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen ve Uzunçayır ile Keban Baraj göllerini besleyen Munzur Çayı, bölgede etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Tunceli kent merkezinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceyi bulurken, Ovacık ile Pülümür ilçelerinde hava sıcaklılığı geceleri eksi 30 dereceye iniyor. Yüksek debisine rağmen dondurucu soğuklar karşısında donan Munzur Çayı'nın özellikle Munzur Vadisi'nin bazı bölgeleri ile Tunceli kent merkezinden nehrin çıkışına kadar yaklaşık 10 kilometrelik kısmı tamamen dondu. Munzur Çayı ile birlikte Munzur Çayı'nın döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nün de buz tuttuğu görüldü.

DHA