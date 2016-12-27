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Van Haberi: Muradiye kar altında

Muradiye kar altında
12:0727 Aralık 2016
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Muradiye kar altında
Muradiye kar altında

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde 3 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede kapalı olan mahlle yolarının da açıldığı belirtildi.
Muradiye'de Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı bugün yerini açık havaya bırakırken, ilçedeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Yol kenarlarındaki araçların adeta kara gömüldüğü ilçede kırsaldaki öğrencilerin mağdur olmamları için kapalı olan mahalle yollarının da yoğun bir çalışma yürütülerek açıldığı belirtildi. Bu arada ilçeyi beyaza bürüyen kar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

DHA

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