Muş'ta FETÖ operasyonunda 12 tutuklandı

MUŞ'ta FETÖ/PDY'nin adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 12 kişi tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün, adliye- cezaevi yapılanmasındaki zabıt katipleri ve cezaevi gardiyanları ile ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucu adliye yapılanması imamı, infaz koruma memurlarından sorumlu ve zabıt katiplerinin sınava hazırlanmasında görevli, Elazığ zabıt katipleri sorumlusuna yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlardan 27 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 12'si ise tutuklandı.

Yine valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada Bulanık ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 3 kişinin tutuklandığı açıklandı. Açıklamalarda, "İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

DHA