Muş'ta okullar tatil

Yusuf Özür BÜLBÜL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle merkez belde ve köylerde ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "26 Aralık 2016 Pazartesi günü Muş merkezde okul öncesi ilkokul ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelliler de yine 1 gün süreyle idari izinli sayılacak" denildi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmuz Yentür, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte 180 köy ve köylere bağlı mezraların yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Malazgirt ilçesinde VEDAŞ ekipleri 1- 1,5 metreyi bulan karda köy ve mahellerde arıza onarım işlemlerini sürdürüyor. İlçede yol kenarına park edilmiş bir otomobilin üzerine çatıdan düşen kar güvenlik kamerasına yansıdı. Düşen kar sonucu otomobilde büyük hasar oluştu.

DHA