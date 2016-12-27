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Muş Haberi: Muş’ta sis ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Muş’ta sis ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
13:5427 Aralık 2016
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Muş’ta sis ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu
Muş’ta sis ve buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

MUŞ’ta yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 15 aracın karıştığı kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.
 Kaza, bugün Muş -Bitlis karayolu Devlet Malzeme Ofisi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlama dolaysıyla ayni yönde giden 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, sürücüler görüş uzaklığının çok düşük olması ve buzlanmanın kazaya neden olduğunu söyledi. Öte yandan yine görüş uzaklığının çok düşük olması nedeniyle tüm uçak seferleride iptal edildi.

DHA

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