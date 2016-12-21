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Muş Haberi: Muş'ta yoğun kar ağaç dallarını kırdı

Muş'ta yoğun kar ağaç dallarını kırdı
10:1621 Aralık 2016
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Muş'ta yoğun kar ağaç dallarını kırdı
Muş'ta yoğun kar ağaç dallarını kırdı

MUŞ'ta yağan yoğun kar, refüjlere dikilen fidan ve bahçelerdeki ağaçların dallarını kırdı.
Doğu Anadolu Bölgesi son yılların en ağır kışını geçiriyor. Geçen hafta yağan yoğun yağış nedeniyle Muş il merkezinde kar kalınlığı 75 santimi, kırsalda ise 1 metreyi geçti. Yoğun kar yağışı belediye ve karayollarının orta refüjlere diktiği fidanlarda hasara neden oldu. Bir çok meyve ağaçlarının dalları da karın ağırlığından kırıldı.
Şehir merkezi İstasyon Caddesi'ndeki ağaçlar ile karayollarının Muş-Bitlis, Muş-Bingöl karayolları üzerindeki refüjlerdeki ağaçların yüzde 30'unun kırıldığını söyleyen Seyfetullah Olcay, son 20 yılın en ağır kışının yaşandığını belirtti. Doğal afet yaşandığını söyleyen Olcay, kar temizleme çalışmalarının halen devam ettiğini kaydetti.

DHA

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