Müteahhit para verince çatıdan indi

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde 3 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 42 yaşındaki H.D., müteahhit para yardımında bulununca indi.

Saat 15.00 sıralarında, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan 3 katlı inşaatın çatısına çıkan kişi aşağı sarkarken, çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri geldi. Çatıya çıkan polis intihar edeceğini söyleyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekibi de aşağıda önlem alarak atlama ihtimaline karşılık şişme yatağı hazırladı. Maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen 3 çocuk babası H.D., cep telefonu ile yakınlarıyla görüşürken atlayacağını söyledi. H.D. sık sık kenara kadar gelip, aşağı sarkarak atlayacağını söyledi. Yanına gelen polisleri tehdit eden H.D. tuğla ve kiremitleri aşağı attı. Aşağıda toplananlar merakla yaşananları izlerken, aşağıdan bağırarak H.D.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1.5 saat süren çaba sonrasında, inşaatı yapan müteahhidin de bir miktar para yardımında bulunması sonucu H.D. çatıdan indi.

H.D. sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

DHA