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Bursa Haberi: Müze arkasındaki trafoda patlama: 1 yaralı

Müze arkasındaki trafoda patlama: 1 yaralı
11:1822 Aralık 2016
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Müze arkasındaki trafoda patlama: 1 yaralı
Müze arkasındaki trafoda patlama: 1 yaralı

BURSA’nın İnegöl İlçesinde Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi'nin arkasındaki trafoda meydana gelen patlamada, bakım çalışması yapan işçi 23 yaşındaki İsmail Kaya yaralandı.
İnegöl’ün Yenice Mahallesi Mobilya ve Ağaç Sanayi Müzesi arkasındaki elektrik trafosunda bakım çalışması yapan İsmail Kaya, sigortada meydana gelen patlamada çıkan kıvılcımların hedefi oldu. Yüzünden ve göğüs bölgesinden yaralanan Kaya, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya İnegöl Cumhuriyet Savcılğıı'nca başlandı.

DHA

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