Nehir ölünce servisler kaldırıldı

İZMİR'in Menderes İlçesi Gümüldür Mahallesi'nde 6 yaşındaki Nehir Çağın'ın, servis minibüsü altında kalıp, yaşamını yitirmesi üzerine Kaymakamlık, velilerin tepkisini çeken bir düzenlemeye gitti. Mahalledeki okula öğrenci götüren minibüsler, kanunen taşımacılık için gerekli olan 'S' plakaları bulunmadığı için bu işi yapmaları yasaklandı. Okul önünde toplanan veliler, çocuklarını 2 kilometrelik uzaklıklardan soğuk havada getirmek zorunda kaldıklarını, 'S' plakalı araçların bölgelerine gelmediğini belirterek, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Kaza, Gümüldür'de geçen salı günü meydana geldi. Murat Eren Anaokulu'na giden Nehir Çağın ile aynı eğitim kurumunda ilkokulda okuyan ablası Irmak Çağın, Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin yakınına gelince, servis minibüsünden indi. Bu sırada servis şoförü A.T. yönetimindeki 35 UEU 07 plakalı minibüsle manevra yaptığı anda, annesi Tülay Çağın ile ablası Irmak Çağın'ın gözleri önünde Nehir'e çarpıp altına aldı. Yaklaşık 4 metre sürüklenen Nehir, kazanın farkına varıp, duran sürücü tarafından sağlık ocağına götürüldü. Talihsiz kız kurtarılamadı. Nehir Çağın, Gümüldür'de son yolculuğuna uğurlandı. İfadesinde, kazanın nasıl olduğunu fark etmediğini söyleyen sürücü A.T., sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

KAYMAKAMLIK SERVİSLERİ KALDIRDI, VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Kazadan sonra yapılan incelemede, servis aracının kanunen taşımacılık için gerekli olan 'S' plakasının olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca serviste çocukların araca inip binmelerine yardımcı olan hostesin de bulunmadığı ifade edildi. Bu tespitler üzerine Menderes Kaymakamlığı mahalledeki okula taşımacılık yapan minibüslerin seferlerini yasakladı. 'S plakalı' kurallara uygun araçların kullanılması gerektiği belirtildi. Soğuk kış şartlarında, velilerden kimisi çocuklarını özel araçlarıyla kimisi de 2 kilometreyi bulan uzaklıktan yürüyerek okula götürmek zorunda kaldı. Bu gelişme velilerin tepkisini çekti. Okul çıkışında toplanan veliler, araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Jandarmanın uyarısı üzerine veliler eylemlerini sonlandırdı. Öğrenci velileri adına açıklama yapan Ali Artuç, şöyle dedi:

"Kazadan sonra yapılan düzenleme çocuklarımızı da mağdur etti. Burası ilçe merkezine uzak, yazlık bir mahalle. Standartlara uygun servis araçları bu mahalleye, uzak diye gelmiyor. Gelmeleri durumunda ise çok yüksek ücretler talep ediyorlar. Ücretleri karşılamak içini ekonomik durumumuz yeterli değil. Bunun üzerine bizler de bu minibüslere çocuklarımızı verdik. Yetkililerin bu duruma çare bulmalarını talep ediyoruz."

DHA