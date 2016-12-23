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İstanbul Haberi: NetWork ve Swarovski yılbaşı için buluştu

NetWork ve Swarovski yılbaşı için buluştu
12:2723 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
NetWork ve Swarovski yılbaşı için buluştu
NetWork ve Swarovski yılbaşı için buluştu

YILBAŞINA özel bir işbirliğine imza atan NetWork ve Swarovski firmaları ortak hazırladıkları ürünleri tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

Gömlek, denim ve trikoların Swarovski taşların ışıltısıyla buluştuğu koleksiyonda

Elif Cığızoğlu’nun 5 bin 800 adet Swarovski kristali kullanarak tasarladığı haute-couture elbise de yer alıyor. NetWork’un İstinyePark mağazasında alıcısını bekleyen ve iki parçadan oluşan elbisenin tamamını kristaller kaplıyor.

Yılbaşı için farklı hediye seçenekleri oluşturan ve sınırlı sayıda üretilen ‘NetWork&Swarovski Özel Koleksiyonu’nun yanı sıra Swarovski markalı ürünler de seçili mağazalarda yerini aldı.

DHA

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