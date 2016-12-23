Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nevşehir Haberi: Nevşehir’de 20 kişi sobadan zehirlendi

Nevşehir’de 20 kişi sobadan zehirlendi
11:3923 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Nevşehir’de 20 kişi sobadan zehirlendi
Nevşehir’de 20 kişi sobadan zehirlendi

NEVŞEHİR merkez ve ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 20 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan 20 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 
Nevşehir’de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinin yanı sıra Ürgüp ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenenler 112 Acil Servis ambulansları ile Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastanelere götürüldü. Tedavi altındaki 20 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar