Niğde’de 1 savcı FETÖ’den gözaltına alındı

NİĞDE'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında Niğde Adliyesinde bir savcı ile daha öce FETÖ kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube ekipleri bu sabah yeniden operasyon yaptı. Operasyonlarda daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Avukat A.E. ve işadamı İ.K. ile savcı F.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ile ilgili Emniyet Müdürlüğünde işlemler devam ediyor.

DHA