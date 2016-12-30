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Niğde Haberi: Niğde'de 11 infaz koruma memuruna FETÖ gözaltısı

Niğde'de 11 infaz koruma memuruna FETÖ gözaltısı
21:3830 Aralık 2016
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Niğde'de 11 infaz koruma memuruna FETÖ gözaltısı
Niğde'de 11 infaz koruma memuruna FETÖ gözaltısı

NİĞDE'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen çok sayıda infaz koruma memurunun adresine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince operasyon düzenlendi.  Adreslerde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli infaz koruma memurları, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğün'e götürüldü.

DHA

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