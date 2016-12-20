Niğde’de taraftar grupları teröre karşı birlikte yürüdü

NİĞDE’de çeşitli spor kulüplerinin taraftar grupları, İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör saldırısına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

Kent merkezinde bulunan Ömer Halisdemir Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 300 taraftar, teröre karşı tepki için Derbent Kavşağında bulunan Niğde Şehitliği'ne kadar yürüdü. Terör örgütü PKK karşıtı slogan atarak yürüyen taraftarlar, ellerinde 'Biz sizin gazınızı copunuzu her zaman yeriz, siz yeter ki şehit olmayın', 'Vatan bir bütün parçalanamaz', 'Teröre karşı omuz omuza' yazılı pankartlar taşıdı. Şehitlik önünde dua eden taraftarlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

DHA