Nişanlısıyla tartıştı yaşamına son verdi

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, iddiaya göre nişanlısıyla tartışan Esat Vural, kemerle kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Esat Vural, nişanlısı K.Ö. ile iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından evlerinin bahçesindeki ahıra giden Vural, nişanlısını telefonla arayıp intihar edeceğini söyleyedi. Ardından kemerle kendini tavana astı. Bunun üzerine K.Ö., nişanlısının yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Ahıra gelen yakınları Vural'ı tavana asılı şekilde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA