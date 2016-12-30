Noel Baba'nın başına silah dayanmasına tepki

NOEL Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, Aydın'ın Nazilli İlçesinde Noel Baba'nın başına silah dayanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Noel Baba'nın Türkiye vatandaşı olduğunu dile getiren Karabulut, Fransa'da Hz. Peygambere hakaret edenler ile Türkiye'de Noel Baba'ya saldıranlar arasında fark olmadığı görüşünü savundu.

Bütün dinlerde, çocukları sevindirmek ve hediye vermenin günah olmadığını belirten Karabulut, İslam dinine göre Noel Baba'nın Allah'ı bilen bir kişi olduğunu kaydetti. Karabulut, "Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi olarak, ülkemizde özellikle Noel Baba konu edinilerek yapılan eylemler ile ilgili haberleri izlerken üzüntü duyuyoruz. Günümüzde yaşama sevinci ile barış istemenin, hediye vererek çocukları sevindirmenin insani bir duygu olduğu ve hiçbir dinde de günah olmadığı gerçeği dururken, Türkiye'de bazı çevrelerin Noel Baba adına yaptığı çirkin saldırıları anlamakta güçlük çekiyoruz" diye konuştu.

İSLAMİYETTEN ÖNCE YAŞAMIŞTI

Noel Baba'nın İslam dininin ortaya çıkışından 400 yıl önce yaşadığını belirten Muammer Karabulut, şöyle konuştu:

"Bugün Noel Baba için 'Müslüman değil' diyerek tepki göstermenin ve temsili de olsa başına silah dayamanın, sünnet etmenin mantığı yoktur. İslamiyet'ten 400 yıl önce yaşamış Noel Baba, tek tanrı inancından dolayı zindana atılmış ve günümüzde dünyasında da en çok tanınan şahsiyetler arasına girmiştir. Bugün tepki gösterdiğimiz Noel Baba, dünyada en çok tanınan Türkiye vatandaşı ve Antalya'da yaşayanların da hemşerisidir."

DHA