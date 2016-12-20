Nusaybin'in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı (2)

SABAH İLAN EDİLEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Nusaybin İlçesi'ne bağlı Akarsu ve Yavruköy kırsal mahallelerinde, uygulanacak operasyon öncesi bugün sabah saat 06.00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bugün saat 16.00 itibariyle karlıdırıldığı duyuruldu. Mardin Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Aralık 2016 Salı günü saat: 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Akarsu ve Yavruköy Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yukarıda belirtilen yerlerde icra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 20 Aralık 2016 Salı günü saat 16.00 itibari kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.

DHA