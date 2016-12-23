Nusaybin'in Koruköy Mahallesi'nde operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı (2)

YASAK KALDIRILDI

Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy Mahallesi kırsalında bugün yapılan operasyon nedeniyle saat 06.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı akşam saat 16.00'da kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklama ŞÖYLE:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Koruköy Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yukarıda belirtilen yerlerde icra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 23 Aralık 2016 cuma günü saat 16.00 itibari kaldırılmıştır."

DHA