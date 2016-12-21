Odada yaktıkları mangaldan zehirlendiler

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde 53 yaşındaki Leyla ve 67 yaşındaki Hikmet Yavuz çifti, ısınmak için odada yaktıkları mangal kömüründen zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Vezirköprü İlçesi Esenköy Mahallesi'nde oturan Leyla ve Hikmet Yavuz çifti, ısınmak için mangal yakıp odaya koydu. Uyuyan çift bir süre sonra mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, tedavi altına alındı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA