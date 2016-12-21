Ödemiş'te FETÖ'dan 1 kişiye tutuklama, 2 kişiye gözaltı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından aranan 2 kişi polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Başka bir soruşturmada gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin düzenlediği Gölbaşı-3 Operasyonu kapsamında aranan N.A ile Gölbaşı-6 operasyonu çerçevesinde aranan H.K.'nin Konak ilçesinde oldukları belirlendi. Bunun üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah operasyon düzenleyip, örgüt üyesi oldukları ve örgüte finansal destek sağlayıp, himmet topladıkları ileri sürülen N.A. ve H.K.'yi saklandıkları Buca'daki evlerde yakalayıp gözaltına aldı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin düzenlediği Gölbaşı-5 operasyonu çerçevesinde aranan S.S.'nin İzmir'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen 9 Aralık'ta harekete geçen polis operasyon düzenleyip, örgüt yöneticisi olmak, örgüte finansal destek sağlamak ve himmet toplamak suçlarından aranan S.S.'yi Buca'da saklandığı evde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Ödemiş'te adliyeye sevk edilen S.S. tutuklandı.

DHA