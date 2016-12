ODTÜ Mezunları Derneği: Alçak saldırıyı yapanları, kandan beslenenleri şiddetle kınıyoruz

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili "Bu alçak saldırıyı yapanları, bu ortamı yaratanları, ülkeyi kan gölüne çeviren her türlü ideolojiyi, kaos ortamına sürükleyenleri, terörü günlük yaşamın bir parçası haline getiren kandan beslenenleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

ODTÜ Mezunları Derneği'nden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastla öldürülmesine ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle:

"Terör, dün akşam Ankara'da gösterdi karanlık ve kanlı yüzünü bu kez Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov katledildi, katıldığı bir sergisinde konuşurken Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un ailesine, yakınlarına, başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırıyı yapanları, bu ortamı yaratanları, ülkeyi kan gölüne çeviren her türlü ideolojiyi, kaos ortamına sürükleyenleri, terörü günlük yaşamın bir parçası haline getiren kandan beslenenleri şiddetle kınıyoruz. Alışmayacağız, kader olarak da kabul etmeyeceğiz. ODTÜ Mezunları Derneği olarak bir kez daha diyoruz ki; her şeye rağmen, kandan beslenenlere, teröre teslim olmayacağız. Barıştan, emekten, özgürlükten yana olan herkesle birlikte yaşamaya, birlikte direnmeye birlikte barışı örmeye devam edeceğiz."

DHA