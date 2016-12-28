Oğlu 3 yıl önce bar kavgasında öldürülen anne, katilin yakalanmasını istiyor

BOLU'da oturan 59 yaşındaki Zehra Yaman, 3 yıl önce barda çıkan kavgada bıçaklanerek hastanede ölen oğlu 35 yaşındaki Akın Yaman'ın katilinin yakalanamamasına tepki gösterdi. Zehra Yaman, 3 yıldır sakladığı oğlunun ameliyat kıyafeti ve gömleğini öpüp koklayarak acısını hafifletmeye çalışıyor.

Olay, 2013 yılının Aralık ayında D-100 Karayolu'nun kenarındaki barda meydana geldi. Kent merkezinde bir restoranda garsonluk yapan, aynı zamanda amatör kulüplerde futbol oynayan Akın Yaman, iddiaya göre eğlenmek için gittiği barda bilinmeyen nedenle çıkan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada Akın Yaman bıçaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Akın Yaman'ın kavga eden grup arasında kaldığı, bıçaklanmasının ardından da barın kapısının önüne atıldığı, daha sonra arkadaşları tarafından kol ve bacaklarından tutularak götürüldüğü yer aldı. Akın Yaman kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ 3 YILDIR YAKALANAMADI

Olayın ardından polis kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler daha sonra serbest kaldı. Evli 1 çocuk babası Akın Yaman'ı bıçakladığı iddia edilen İ.A. ise aradan geçen 3 yıla rağmen yakalamadı.

Eşi yıllar önce ölen, 2 çocuğundan birini de bar kavgasında kaybeden Zehra Yaman, oğlu hastaneye kaldırıldığında giydirilen ameliyat elbisesi ile o gece giydiği gömleği ve diğer eşyalarını saklıyor. Zehra Yaman, oğlunun hastane kıyafeti ve gömleğini öpüp koklayarak acısını hafifletmeye çalışıyor. Oğlunu öldüren kişinin yakalanamamasına tepki gösteren Zehra Yaman, eşi öldükten sonra oğlunu yalnız büyüttüğünü belirterek, "Şimdi de gelinim torunumu yalnız büyütüyor. Dayanamıyorum. Katilin bulunmaması acımı daha da ağırlaştırıyor" dedi. Zehpra yaman, şüphelinin bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılmasını istedi.

DHA