Oğlunu ziyarete uyuşturucu ile giden anne yakalandı

Samsun Haberi: Oğlunu ziyarete uyuşturucu ile giden anne yakalandı

Oğlunu ziyarete uyuşturucu ile giden anne yakalandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde ağzında sakladığı uyuşturucu madde ile oğlunu cezaevinde ziyarete giden anne yakalandı.

Olay Samsun'un Bafra İlçesi T Tipi Cezaevi'nde dün meydana geldi. Hırsızlık suçundan cezaevinde yatan oğlunu ziyarete giden 40 yaşındaki C.K. adlı kadın, oğlunun arkadaşından aldığı uyuşturucu maddeyi ağzında saklayarak içeri girmek isterken jandarma ekipleri tarafından fark edilerek yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DHA