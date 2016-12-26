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Manisa Haberi: Öğrenci servisi karlı zeminde devrildi

Öğrenci servisi karlı zeminde devrildi
13:5226 Aralık 2016
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Öğrenci servisi karlı zeminde devrildi
Öğrenci servisi karlı zeminde devrildi

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde içinde 17 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü, karlı zeminde kontrolden çıkarak devrildi. 1 öğrencinin yaralandığı kazada, diğer öğrenciler de kontrol için hastaneye götürüldü.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Sandal Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aydoğdu'nun kullandığı 45 J 7770 plakalı öğrenci servisi, Cumhuriyet İlkokulu yakınlarında, karla kaplı yolda kontrolden çıktı. Devrilen midibüste bulunan 17 öğrenciden 1'i yaralandı. Diğerleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralı öğrenci Ü.K. kaza yerine çağrılan ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer öğrenciler de kontrol için kaza yerine gelen başka bir servis aracıyla aynı hastaneye götürüldü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, yaralı öğrenciyi hastanede ziyaret ederek hastane yetkililerinde bilgi aldı. Yaralı öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

DHA

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