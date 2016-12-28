Öğrenci sevrivisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı

MANİSA'nın Selendi İlçesi'nde, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2'si ağır, 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Karabeyler Mahallesi Beddeller mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezindeki Fatih Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören 18 öğrenciyi taşıyan Nazir Kulaksız (51) yönetimindeki 45 J 9683 plakalı servis minibüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, Ramazan Kaya (11), Yeter Kulaksız (12), Bilal Aktürk (10), Nadire Kaya (13), Burcu Azman (10), Nurullah Kulaksız (13), Melek Kulaksız (13) ve Cennet Kulaksız (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Selendi ve Turgutlu Devlet hastanesilerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Yeter Kulaksız ile Ramazan Kaya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sonrası yaralı öğrencilerin yakınları hastanelere akın etti. Selendi Kaymakamlığı'na vekalet eden Kula Kaymakamı Osman Güven de Selendi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan öğrencileri ziyaret etti, "8 öğrencimiz yaralı ve ikisinin durumu ağır" dedi.

DHA