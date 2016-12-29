Öğrenciler, Dağ Komanda Birliğine yılbaşı kartı gönderdi

IĞDIR M. Hüsnü Özyeğin İlkokul ve Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Kayseri Dağ Komando Birliği'ne yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

Tebrik kartlarını postaya veren öğrencileri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt şöyle dedi:

"Çok duyarlı bir çalışma yapmışlar. Öğrencilerimiz 15 Temmuz şehitlerimiz için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Genelkurmaya başkanımıza tebrik kartı gönderdiler. Ayrıca saldırıya uğrayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Kayseri Komando Tugayına gönderilen kartlarda öğrenciler duygu ve düşüncelerini yazdılar. Bayramlarda, özel günlerde tebrik göndermek, yazmak güzel bir olay. Teknolojiye yenilmeden bu geleneği sürdürmek gerekir."

Öğrenciler gönderdikleri kartlara o an içlerinden geçen duygu ve düşünceleri yazdıklarını belirtti. Öğrenciler, "Bir çoğumuz bu nedenle ilk kez postaneye gittik. Yazdığımız kartları gönderdik. Belki onlara çok uzaklardayız ama, bilsinler ki gönlümüz ve dualarımız hep onlarla birlikte" diye konuştular

DHA