Öğrenciler harçlıklarını cami inşaatına bağışladı

MANİSA'da inşaatı durma noktasına gelen cami için bir grup lise öğrencisi, topladıkları harçlıklarını bağışladı.

Şehzadeler'in Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçen Mart ayında inşatına başlanan 1100 kişi kapasiteli, Hz. İbrahim Camii inşaatı, maddi imkansızlık nedeniyle durma noktasına geldi. Mahalle sakinlerince yapımına başlanılan ancak yardım paralarının bitmesiyle duran cami inşatı, mahallede yaşayan TBMM 85. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Harun Bozkurt, Davut Şekerci, Filiz Güleç ve Gülsema Menkü'yü harekete geçirdi. Öğrenciler konuyu, okul müdürü Sami Aydın'a açtı. Aydın ise makbuz karşılığı cami için para toplamaları için öğrencilere destek verdi. 380 öğrencinin öğrenim gördüğü okulda sınıfları dolaşan 4 öğrenci, makbuz karşılığında 265 lira topladı. Öğrenciler daha sonra topladıkları parayı, cami inşaatına giderek, Hz. İbrahim Camii Yaşatma Derneği Başkanı Küllihan Acar'a teslim etti.

Hz. İbrahim Camii Yaşatma Derneği Başkanı Küllihan Acar, öğrencilere, yardım karşısında çok memnun olduğunu dile getirerek, teşekkür etti. Acar, caminin tamamlanması adına 1.5 milyona daha ihtiyaç duyduklarını belirterek, başta Manisa Valisi olmak üzere kentin mülki amirleri ile hayırseverlere çağrıda bulundu.

OKUL MÜDÜRÜ TEBRİK ETTİ

Lise Müdürü Sami Aydın da öğrencilerinin örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Her birini ayrı ayrı tebrik diyorum. Resim yapmakta, şarkı söylemekte sosyal sorumluluk projesi içerisinde olabilir ama asıl olan sosyal sorumluluk projesi budur. Sonuçta çevremizde topluma faydalı olan tüm birimlerimize yardımcı olmakta bizim sosyal sorumluluk projelerimiz içerisinde. Bu anlamda öğrencilerimin her birine ayrı ayrı teşekkür etmenin yanı sıra ailelerine de böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DHA