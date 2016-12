Öğrenciler, şehitler için hatim indirdi

KAYSERİ ve İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polis ve askerler için Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki öğrenci, yönetici ve öğretmenler, hatim indirdi.

Tomarza Kız ve Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tomarza Şehit İbrahim Akarsu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve yöneticileri, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Kuran-ı Kerim'i 10 defa baştan sona okuyarak hatim indirdi. Öğrenciler, "Hain saldırı milletçe hepimizin yüreğini yaktı. Biz her zaman tek millet olduk, tek yürek olduk. Millet olarak birlik olduğumuzu, her zaman vatanımıza sahip çıktığımızı 15 Temmuz gecesi ispatladık. Hain saldırının ardından polisimizin yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz için hatim indirdik. Bu da bizim birliğimizin göstergesi. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde her olayın üstesinden gelecek ve hiçbir haine fırsat vermeyecek" dedi.

DHA