Öğrencilere cinsel istismar sanığına 2 yıl 6 ay hapis

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 2 yıl önce 23 Nisan kutlamaları sırasında girdiği ilkokulda kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.E., 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Manavgat'ta 23 Nisan 2014 tarihinde görev yaptığı birliğin karşı sokağındaki ilkokulun bahçesinde yapılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, sınıfa girerek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen jandarma er S.E., öğretmenlerin uyarısı sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan S.E. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Tutuksuz yargılanırken askerlik görevini tamamlayan S.E., terhis olarak İstanbul'a giderken, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı. Taraf avukatlarının yer aldığı duruşmaya sanık ve müştekiler katılmadı. Müşteki avukatı sanığın işlediği suçun sabit olduğu için cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı atılı suçta soyut ifadelerden başka delil olmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatını talep etti. Savcı ise sanığın işlediği suçun Türk Ceza Kanunu'nda 'çocuğun cinsel istismarı' suçu olarak tarif edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, sanık S.E.'nin; G.S.U. ve E.M.K.'ye yönelik cinsel istismar suçunu işlediğinin sabit olduğu, diğeri için suçun gerçekleşmediği belirtildi. Suçun işlendiği tarihteki yasa uyarınca sanık S.E.'ye istinaf yolu açık olmak üzere 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA