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Tekirdağ Haberi: Öğretmeni telefonla 6 bin lira dolandırdılar

Öğretmeni telefonla 6 bin lira dolandırdılar
16:3827 Aralık 2016
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Öğretmeni telefonla 6 bin lira dolandırdılar
Öğretmeni telefonla 6 bin lira dolandırdılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan 40 yaşındaki B.Y.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, "Kredi kartı aidatlarınızı geri iade edeceğiz" diyerek elde ettikleri bilgilerle 6 bin lira dolandırdı.
Malkara İlçesi'nde bir ortaokulda görev yapan beden eğitim öğretmeni B.Y.'nin kimlik bilgilerini eline geçiren dolandırıcılar telefonla arayarak, "Biz sizi bankadan arıyoruz. Geçmişe dönük olarak bugüne kadar olan tüm kredi kartınızdan alınan yıllık aidatlarınızı size tekrar iade edeceğiz" diyerek kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Dolandırıcılar, ardından öğretmenin banka hesabındaki 6 bin lirayı çekti.
Olayın ardından kredi kartı aidatlarını almak için bankaya giden B.Y.'nin telefon dolandırıcıları tarafından 6 bin lira dolandırıldığı tespit edildi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden B.Y., kendisini arayan kişilerin telefon numarasını vererek şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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