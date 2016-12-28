Okulda üzerine kapı devrilen öğrencinin bacağı kırıldı

İZMİR'in Bayraklı İlçesinde, üzerine okulun bahçesindeki raylı kapı devrilen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Abdullah Aydoğan, yüzünden yaralandı ve bacağı kırıldı.

Bayraklı'daki Vali Namık Kemal Şentürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Abdullah Aydoğan, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla bahçede bulunduğu sırada, engelli bir öğrenciyi getiren servis aracı okulun bahçesine girdi. Servis aracı öğrenciyi bırakıp kapıdan çıktıktan sonra iddiaya göre bir öğretmenin, "Çocuklar gelin, kapıyı kapatalım" demesi üzerine, Aydoğan ve 4 arkadaşı raylı bahçe kapısını kapatmaya çalıştı. Bu sırada raydan çıkan kapı öğrencilerin üzerine doğru devrildi. Diğer öğrenciler kaçıp kurtulurken, Aydoğan, kapının çarpmasıyla yere düştü. Bacağı kırılan ve yüzünde yaralar meydana gelen Abdullah Aydoğan, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydoğan'ın bacağı alçıya alındı, daha sonra da ameliyat edileceği belirtildi.

Simitçi baba 37 yaşındaki Ekrem Aydoğan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını belirtirken, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA