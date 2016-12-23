Oltu Çayı buz tuttu

SİBİRYA soğukları nedeniyle Erzurum'uni Oltu ilçesindeki Oltu Çayı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Muş'ta ise aşırı soğuklar nedeniyle birçok aracın mazot deposu dondu.

Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı felce uğrattı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı'nın yüzeyi buz tuttu. Soğuktan sokaklarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar soluğu buldukları kapalı mekanlarda alıyor. Oltulu vatandaşlardan Tahsin Kaplan, "53 yaşındayım Oltu’da böyle soğuk bir kışı ilk kez hatırlıyorum. İnşaallah bu soğuklar ve kar, ilkbaharla birlikte yerini sıcak ve bol verimli bir sezona vesile olur" dedi.

Sibirya soğukları nedeniyle Muş'ta da birçok aracın mazot deposu dondu. Muş-Bingöl karayolunda seyir halinde yakıtları donduğu için arıza veren kamyonlar, sürücüleri tarafından yol kenarında tamir ettiriliyor. Bingöl'den aldığı hazır suları Diyarbakır'a götürmek üzere yola çıkan Maşallah Çakır, "Hava çok soğuk. Araç hareket ettiği zaman soğuğun etkisi daha da artıyor. O nedenle mazot katılaşıyor ve araç stop ediyor. Dünden beri araç burada kalmış. Ustayı getirdik, inşallah aracı çalıştırıp buradan çıkacağız" diye konuştu.

Sabahları araçlarını çalıştıramayan vatandaşlar ise, oto tamircilerinde yoğunluğa neden oldu. Günde ortalama 50 aracın tamir için geldiğini belirten Medeni Yalçın "Araçlar soğuktan donuyor. Takviye yaptırıp çalıştırıyoruz. Antifriz ve yağını da kontrol ediyoruz ve çalıştırıp müşterilerimize teslim ediyoruz" dedi.

Öte yandan Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 32.2 dereye kadar düştü. Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklıklar Erzurum'un Horasan ilçesinde 28.3,, Ağrı'da 28.2, Ardahan'da 26.2, Kars'ta 22.9, Muş'ta 21.4, Erzurum'da 18.7, Iğdır'da 18.1, Erzincan'da 10.5 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölgede yarından itibaren kar yağışın beklendiğini, yağış ile birlikte hava sıcaklıklarında artık beklendiğini açıkladı.

DHA