Ölümlü kazaya karışan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

KAYSERİ’de 25 yaşındaki sürücü Emre Doğan, otomobiliyle 1 çocuğun ölümüne, 1 çocuğun ise yaralanmasına neden olmaktan 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum oldu.

Olay, geçen 26 Ağustos’ta Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 38 RH 766 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Doğan, yolun kenarında bekleyen 5 yaşındaki Narin Gül Tağ ve 6 yaşındaki Sinem Bakay’a çarptı. Tağ olay yerinde hayatını kaybederken, hafif yaralanan Bakay ise hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Doğan ise gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şoför Doğan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hayatını kaybeden Narin’in annesi Cansu Tağ hakkında da olayda kusuru bulunduğu iddiası ile dava açıldı. Anne Tağ, kaza sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Emre Doğan ile hayatını kaybeden Narin'in babası Cemil Tağ katıldı. Tutuksuz sanık Cansu Tağ ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı tarafından sözleri sorulan sanık Doğan, “Olay yerinde kalabalık bir grup vardı. Bunun için şeridimi değiştirmek zorunda kaldım. Böyle bir şey olsun istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanık Doğan’a 3 yıl 4 ay hapis cezası vererek, ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu. Anne Cansu Tağ, ise beraat etti.

DHA