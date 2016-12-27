Ömerli'de DBP'li Belediye Başkanı gözaltına alındı

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ömerli İlçesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. DBP'li Belediye Başkanı Süleyman Tekin'in de bulunduğu 3 kişi gözaltına alınırken, Belediye'de aramaların sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma Ömerli İlçesi'nde polis ve Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, Belediye Başkanı Süleyman Tekin ve 2 belediye çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediye binasında aramaların sürdüğü belirtildi.

Yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında merkez Artuklu Belediyesi'nde çalışan 15 işçinin de gözaltına alındığı belirtildi.

DHA