Orman işçilerinin kış koşullarında çadır yaşamı

MANİSA'da gece- gündüz ormanda aileleriyle birlikte yaşayan orman işçileri, soğuk havalara rağmen ormandan ayrılmıyor. 10 yıldır hayatını ormanda geçiren mevsimlik orman isçisi Musa Akkoyun, naylon çadırlarda zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Yunusemre'nin Yuntdağı bölgesindeki ormanlarda çalışan orman işçileri hem memleket özlemi çekiyor, hem de ormanda kış koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. Orman içine çadırlarını kuran 11 kişilik 3 aile, çalışmak için Kayseri'den geldiklerini anlattı. Aileleriyle birlikte naylon çadırda kalan orman işçileri, özelikle kış aylarında büyük sıkıntı çektiklerini söyledi. Orman işçileri her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte soluğu ormanda alıyor. İşaretlenen ağaçların kesimini yapan işçiler, ağaçların soyma işlemini de yaparak istifleyip, Orman Müdürlüğü'ne teslim ediyor.

'ORMAN BİZİM HAYATIMIZ'

Orman işçilerinden 3, 4 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk babası 26 yaşındaki Musa Akkoyun, 14 yaşından bu yana hayatının ormanda geçtiğini söyledi. Ailesiyle birlikte naylon çadırda kalıp, gündüzleri ormanda çalışan Akkoyun şunları anlattı:

"Yıllardan beri ormanda yaşıyoruz. Orman bizim hayatımız. Bir bayramda ya da cenazemiz olduğu zaman memlekete gidiyoruz. Normal bir iznimiz yok. Her gün ormana gider geliriz. Günlerimiz dağda arazide geçiyor. Yaz kış çadırda yaşıyoruz. Çadırda yaşam çok zor. Sıcaklık geceleri eksi 40'a kadar düşüyor. Sadece cuma günleri çalışmıyoruz. Ormanda sıklık bakımı ve ağaçların bakımını yapıyoruz. Orman dairesi ağaçları işaretliyor. Onların söylediği şekilde keseriz. Soyulacakları soyarız, diğerlerini istif ederiz. Orman dairesi, bizim kesip istiflediğimiz odunları alır. Evimiz barkımız yok. Ben Kayserili'yim. Orada da evimiz yok."

ORMANDA YAŞAM ZOR

Erkekler ormanda çalışırken, kadınlar da naylon çadırda ev işlerini yapıyor. 31 yaşındaki Aynur Akkoyun da, eşiyle birlikte ormanda yaşadıklarını anlattı. Ormanda yaşamın zor olduğunu vurgulayan Akkoyun, "Çadırlarda üşüyoruz ama yapacak bir şey yok. 1.5 yıldır sürekli buradayız" dedi.

DHA