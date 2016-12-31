Ortaca'da alkollü içki denetimi

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde jandarma ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içkilere yönelik olarak işyerlerine yaptığı denetimleri yılbaşı öncesinde sıklaştırdı.

Ortaca'nın turistik mahallesi Dalyan ve Sarıgerme'de jandarma ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki ve ruhsat denetimi yaptı. Bar, restoran ve otellerin içki ile ilgili bölümlerine gelen ekipler, işyerlerinden aldıkları numuneleri barkod izleme cihazıyla kontrol etti. Narkotik köpeği 'Alçı' ise uyuşturucu maddeye yönelik olarak işyerlerini aradı. Ekipler ayrıca, işyerlerinin alkollü içki satışına olanak sağlayan ruhsatların da bandrol kontrollerini yaptı. Ayrıca işletmelere satış için gelen toptancıların da satış belgeleri incelendi.

DHA