Ortaca'da dershane müdürü FETÖ'den tutuklandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershanenin müdürü olan ve hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

Ortaca'da FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir dershanenin müdürü olan M.A. hakkında Ortaca Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. M.A., polis ekiplerince geçen hafta Manisa'da yakalandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'n getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

DHA