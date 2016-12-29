Ortadoğu'dan gelen turist rezervleri iptal oldu

KARADENİZ Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, "2016'yı iyi kapatmadık. Bölgemize Ortadoğu'dan da turist çekmeye başlamıştık. Ancak, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ortadoğu’dan gelen turist rezervlerimiz iptal oldu. Doğu Karadeniz'de yaprak kıpırdamadı ve sekteye uğradı. 2017'de içeride ve yakın ülkelerde bir gerginlik ya da olumsuz bir olay olmazsa en azından daha iyiye gideriz diye bekliyoruz" dedi.

FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrası ağır yara alan Ege ve Akdeniz bölgesindeki turizm işletmelerinin ardından, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan turizm işletmeleri de durumdan etkilendi. 2016 yılında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizmi ile ilgili değerlendirmelerde KATİD Başkanı Murat Toktaş, 2016’nın 15 Temmuz’a kadar olan dönemde bölgeye Ortadoğu ve körfez ülkelerinden turist aldıklarını ancak girişimle bu kafileyi kaybettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"2016'yı iyi kapatmadık. Yılı ikiye bölüyoruz. 2016'nın 15 Temmuz'a kadar olan bölümünde turizmle alakalı fazla sıkıntılar yaşanmadı. 2015'in verilerinin üzerinde gidiyordu. Özellikle bölgemize Ortadoğu'dan ve Körfez ülkelerinden turist çekmeye başlamıştık. Ancak FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ortadoğu’dan gelen turist rezervlerimiz iptal oldu. Doğu Karadeniz'de yaprak kıpırdamadı ve sekteye uğradı. Ülkede ciddi anlamda kamu çalışanı var. O dönemde de kamu izinleri iptal olunca turizm çok etkilendi. İnsanlar tedirgin oldu ve çekindi. Tatil işi keyif işidir. Bu olaylar sonrasında yerli turisti de yabancı turisti de kaybettik. Zaten o girişimden sonra ticari hareketlilikte zayıfladı. Ekonomik daralmalar oldu. Bu olaylar olmasaydı 2016'yı ilk aylar gibi devam ettirebilseydik yılı iyi kapatacaktık. Şu anda bölgemiz genelinde turizm işletmelerinde yüzde 15 doluluk var. Fiyatlarda da yüzde 15 ile 20 arasında gerileme oldu. 2017'de içeride ve yakın ülkelerde bir gerginlik ya da olumsuz bir olay olmazsa en azından daha iyiye gideriz diye bekliyoruz. Turizm tesisi yatırımları çok büyük yatırımlardır. Bunu alıp başka bir yere taşıyamazsınız. Turizm pazarı taşınmaz, olduğu yerdir. O yüzden devletimizden vergi, sigorta ve enerji alımlarında ki vergi indirimleri ile ilgi destekler bekliyoruz."

YILBAŞI KUTLAMALARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80 CİVARLARINDA

Yılbaşı kutlamalarıyla ilgili turizm işletmelerinin ülke genelindeki terör olaylarıyla ilgili duyarlılıkta bulunup reklamlara ağırlık vermediğini, Samsun’un Ladik İlçesi'nde bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nin de Ankara ve çevre illerden kar turizmiyle ilgili misafir ağırladığını belirten KATİD Başkanı Murat Toktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yılbaşı kutlamalarıyla ilgili programları tüm turizm işletmeleri planladı. Yılbaşı kutlamalarına talep fazla olmadı. Doluluk, yüzde 80 civarında olacaktır. Ülke içerisine yaşanan terör olayları sebebiyle işletmeler fazla reklam yapmadı. Yaşanan olaylardan dolayı fazla keyif yok. Tesisler bu konuda çok duyarlı. Kış turizmiyle alakalı Ladik Akdağ Kayak Tesisleri’nde hareketlenmeler iyi derecedir. Normalde Ocak aylarında beklenen kar bu sene Aralık ayında gerçekleştirdi. Çok sağlıklı derecede kayak turizmi ilgi görüyor. Anladığımız kadarıyla 2017 Mart 15'ine kadar turizm olur. Tesislere genellikle Sinop, Samsun ve Amasya dolaylarından ziyaretçi gelirken bu sene Ankara çevrelerinden de ziyaretçiler geldi. Kış turizmi genellikle kara bağlıdır. Kar varsa hareketlenme oluyor."

DHA