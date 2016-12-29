Osmancık'ta otomobil takla attı: 3 yaralı

ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde, takla atarak ters dönen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- İstanbul D-100 karayolu Kızıltepe Köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul’a giden Mustafa Ayan yönetimindeki 34 GS 2355 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönen otomobilde sürücü, 4 yaşındaki Irmak Altun, annesi Duygu Altun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulaslarla Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

DHA