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Eskişehir Haberi: Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
13:3123 Aralık 2016
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Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında 11 profesörün de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. 5 kişi de aranıyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah ESOGÜ'de halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.
Evlerinde ve üniversitedeki odalarında arama yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler arasında, FETÖ'nün üniversite imamları ve toplantı sorumluları olduğu öne sürüldü.
 

DHA

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