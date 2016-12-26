Osmaniye'de 15 gün bazı bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

OSMANİYE Valiliği 5 – 19 Ocak 2017 tarihleri arasında, PKK'lı teröristlerin eylem yaptığı Amanos Dağları eteğindeki bazı yerlerin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyonel faaliyetlere kış döneminde de aralıksız olarak devam edilecek, terör örgütü mensuplarının ilimizde barınmalarına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Buna göre 5 Ocak 2017 günü saat 00.01'den, 19 Ocak 2017 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilen ve izinsiz olarak girilmesi yasaklanan bölgeler şunlar:

Osmaniye merkez ilçesi sınırlarında bulunan Tahtın Mezarlığı, Harmancık Tepe, Kösür Dağı, 1669.7 Rakım Tepe, Büyüksorkuntarla Mevkii, Elmacık Tepe, Topbarnaz Tepe, Yağlıpınar Tepe, Mağara Tepe, Göbel Tepe, Havşu Tepe kuzeyi, Havşu Tepe, Gökgedik Mevkii., Kirmen Kayası, Deliktaş Tepe, Aşığın Mğ., Ardıçlı Tepe, Sarımsaklı Tepe, Kirazlı Tepe, Tekedüşen Tepe, Lüllük Tepe, Avar Tepe, Araplı Tepe, Keremin Kaya, Göl Tepe, Kozluk Mvk., At Kayası, Kengerlidüz Mevkii, Keklikoluğuyaylası Mevkii, Tahta Tepe arasında kalan bölge.

DHA