Osmaniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 20 yaralı

OSMANİYE'de servis minibüsünün refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 19'u öğrenci 20 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı Yeni Belediye Binası önünde meydana geldi. Toprakkale Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ali Gök (56), yönetimindeki 80 EF 442 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan Enes İyin (16), Beyza Kılıçal (15), Arif Keleş (17), Emre Karbeyaz (15), Mustafa Yaşar (15), Hatice Bakıcı (16), Ali Çam Sarı (15), Üzeyir Gündeş (15), Serhatcan Özdemir (15), Azad İkto (14), Oktay Köken (15), Çiğdem Özkan(15), Dilara Tosun (15), Ayşe Sümeyye Keleş (15), Veysel Gül (16), Hira Nur Emek (16), Mehmet Turan (15), Elif Çolak (15) ve Eda Kurnaz (15) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi, Özel Park Hastanesi ve Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. Servis sürücüsü Ali Gök ise minibüste sıkıştı. Osmaniye Belediyesi Kurtarma görevlileri tarafından kurtarılan Gök'te hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA