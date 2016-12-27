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Balıkesir Haberi: Otel değil, angus gemisi

Otel değil, angus gemisi
14:2627 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Otel değil, angus gemisi
Otel değil, angus gemisi

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’ne 11 bin 907 canlı hayvan getiren gemi, görüntüsü ile ilgi odağı olurken, otele benzetilen gemiden çevreye yayılan koku şikayetlere yol açtı.
Uruguay’dan yüklediği besilik angus cinsi 11 bin 907 sığırı getiren, 204 metre uzunluğunda Bahama bandıralı 36 bin 387 grostonluk 'Bader 111' adlı özel hayvan yük gemisi Bandırma Çelebi Limanı’na yanaştı. 3 römorkör yardımıyla güçlükle limana yanaştırılan dev gemiden kamyonlara bindirilen besilik hayvanlar bölgedeki illere sevk edilmeye başlandı. Besilik hayvanlar Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edildi. Gece, ışıkları ile 5 yıldızlı otel görünümündeki gemi ilgiyle izlenirken, yayılan koku şikayetlere neden oluyor.

DHA

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