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Trabzon Haberi: Otele fuhuş baskını: 24 yabancı uyrukla kadın sınırdışı edildi

Otele fuhuş baskını: 24 yabancı uyrukla kadın sınırdışı edildi
15:3431 Aralık 2016
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Otele fuhuş baskını: 24 yabancı uyrukla kadın sınırdışı edildi
Otele fuhuş baskını: 24 yabancı uyrukla kadın sınırdışı edildi

TRABZON’da bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine  düzenlenen operasyonda, 7'si binanın havalandırma boşluklarında olmak üzere yabancı uyruklu 24 kadın gözaltına alındı.
Para karşılığında fuhuş yapıldığı yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri dün akşam saatlerinde Çömlekçi Mahallesi’nde bir otele baskın düzenledi. Fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu kadınlardan 7'si, 4 katlı otel binasındaki havalandırma boşluklarında, 17'si de odalarda yakalanarak gözaltına alındı. 
Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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