Otomobil direğe çarptı; sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde Murat Akakpat, kullandığı otomobilin kontrolünü yitirip yön levhalarının asılı olduğu direğe çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücü Akakpat ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Marmaracık Mahallesinde meydana geldi. Ergene İlçesi'nden Çorlu'ya giden Murat Akakpat, kullandığı 59 PH 072 plakalı otomobille yağışlı hava nedeniyle kontrolü yitirerek yol kenarındaki yön levhalarının asılı olduğu direğe çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Akakpat ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Akakpat, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akakpat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polisin kazayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA