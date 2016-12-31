Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla Haberi: Otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş yaralandı
12:1331 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş yaralandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, otomobilin çarptığı bisikletteki 10 yaşındaki Hidayet Duman ile arkasındaki kardeşi 9 yaşındaki Aleyna Esra Duman yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Ortaca- Dalyan yolu Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan yönüne gelen Metin Altın'ın yönetimindeki 48 RL522 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan bisiklete çarptı. Bisikleti kullanan Hidayet Duman ile arkasındaki kardeşi Aleyna Esra Duman, kazada yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kardeşi ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Altın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı öğrenen çocukların anne ve babası, yakınlarıyla hastaneye koştu. İki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar