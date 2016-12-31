Otomobilin çarptığı bisikletteki 2 kardeş yaralandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, otomobilin çarptığı bisikletteki 10 yaşındaki Hidayet Duman ile arkasındaki kardeşi 9 yaşındaki Aleyna Esra Duman yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Ortaca- Dalyan yolu Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan yönüne gelen Metin Altın'ın yönetimindeki 48 RL522 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan bisiklete çarptı. Bisikleti kullanan Hidayet Duman ile arkasındaki kardeşi Aleyna Esra Duman, kazada yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kardeşi ambulansla Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Altın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayı öğrenen çocukların anne ve babası, yakınlarıyla hastaneye koştu. İki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA